Valbondione | dove il freddo è magia

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ammirare le vette in mongolfiera, salutare Babbo Natale che si cala dal campanile, divertirsi con i piccoli tra gare di palle di neve, laboratori e letture. Le festività in Alta Valle Seriana sono all’insegna del relax in famiglia tra eventi per bambini, mercatini, enogastronomia e tanto sport all’aria aperta come sci e ciaspolate

