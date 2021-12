Vaccino Pfizer 5-11 anni al via domani | bugiardino | efficacia | effetti collaterali

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)anti covid, al via dale somministrazioni per la fascia 5-11. Dopo l’apertura delle prenotazioni, inizia quindi ufficialmente la campagna di vaccinazione pediatrica anche in Italia. Ma quali saranno le dosi e i tempi di somministrazione? E cosa dice ildel farmaco in merito aded? Ecco la risposta dell’Ema. DOSI E TEMPI – Nei bambini di età compresa tra 5 e 11– ricorda l’Agenzia Europea del farmaco Ema – la dose da somministrare sarà inferiore a quella utilizzata nelle persone di età pari o superiore a 12(10 microgrammi rispetto a 30 µg). Come nel gruppo d’età più avanzata, ilviene inoculato con due iniezioni ...