Vaccino per le forze dell’ordine: da oggi scatta l’obbligo, con multe salatissime e ritiro di armi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) oggi, mercoledì 15 dicembre scatta l’obbligo del Vaccino anti-Covid per le forze dell’ordine. La circolare del ministero dell’Interno che informa sull’introduzione della nuova norma, evidenzia gli obblighi previsti per i militari e rende noto il valore delle multe alle quali rischiano di andare incontro tutti coloro che cercheranno di aggirare la legge. Vaccino per le forze dell’ordine: oggi scatta l’obbligo L’ultimo decreto sulle misure anti-Covid varano dal governo prevede l’introduzione dell’obbligo vaccinale per il “comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico”. Come ricorda Adnkronos, il ministero dell’Interno ha diffuso una circolare che ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021), mercoledì 15 dicembredelanti-Covid per le. La circolare del ministero dell’Interno che informa sull’introduzione della nuova norma, evidenzia gli obblighi previsti per i militari e rende noto il valore dellealle quali rischiano di andare incontro tutti coloro che cercheranno di aggirare la legge.per leL’ultimo decreto sulle misure anti-Covid varano dal governo prevede l’introduzione delvaccinale per il “comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico”. Come ricorda Adnkronos, il ministero dell’Interno ha diffuso una circolare che ...

