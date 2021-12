Vaccino pediatrico | Locatelli | Il 7% del bambini contagiati presenta sintomi del Long Covid

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oltre ai rischi digrave 'vi sono evidenze che mostrano come una percentuale di circa il 7% deipuò sviluppareprolungati del. Questi numeri esprimono perché dobbiamo ...

Oltre ai rischi di Covid grave 'vi sono evidenze che mostrano come una percentuale di circa il 7% dei bambini può sviluppare sintomi prolungati del Long Covid . Questi numeri esprimono perché dobbiamo ......e l'ospedaleBambino Gesù". Il Commissario ha annunciato che la struttura commissariale ha programmato a dicembre la distribuzione di un milione e mezzo di dosi pediatriche di...L'appello dei pediatri che sottolineano che i rischi del Covid anche per i bambini non sono trascurabili e che vaccinarli li proteggerà, e consentirà di garantire la piena ripresa dell'attività scolas ...Il Presidente del Consiglio Superiore di sanità Locatelli, la Presidente della Società Italiana di Pediatria Staiano, e il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri Biasci hanno ...