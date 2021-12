Vaccino obbligatorio. Prof, poliziotti, carabinieri: da oggi chi rifiuta il siero è fuori (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Docenti e forze dell'ordine : per loro, da oggi, il Vaccino anti - Covid diventa obbligatorio. Chi non ce l'ha, resta fuori e senza stipendio. Parte la linea dura sui no vax, dunque, anche sul posto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Docenti e forze dell'ordine : per loro, da, ilanti - Covid diventa. Chi non ce l'ha, restae senza stipendio. Parte la linea dura sui no vax, dunque, anche sul posto ...

riotta : New York to impose vaccine mandate on all private workers Vaccino obbligatorio a New York - GuidoDeMartini : ?? LIBERTÀ ?? DA quando è stato imposto l’obbligo vaccinale e poi il pass, i Tweet di protesta, i voti in aula sempre… - Teresat73540673 : IL governo dei peggiori codardi, non avendo il coraggio di rendere obbligatorio un vaccino dubbio,lo ha reso volont… - DorboMarimba : RT @rekotc: Il tampone obbligatorio per tutti quelli che rientrano in Italia è il classico segno che il vaccino funziona. - AngelaBez3 : @Corriere Allora bisognerà che ci si degni di rendere obbligatorio il vaccino senza far firmare alcunché! Parlo del… -