Vaccino obbligatorio per i poliziotti | mille già sospesi oggi Il sindacalista | «Li aiuteremo a fare ricorso»

«In Polizia saranno un migliaio gli agenti sospesi dal servizio, circa l'1 per cento del totale del personale». A dirlo è Domenico Pianese, segretario generale del Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia (Coisp), intervistato da Radio Cusano Campus, nel giorno in cui scatta l'obbligo vaccinale per militari e forze dell'ordine. «Sono preoccupato per quelle famiglie che si vedranno togliere l'unica fonte di sostentamento per 6 mesi. Abbiamo scritto al ministero dell'Interno per chiedere di rivalutare questa situazione – ha detto – Noi già abbiamo una percentuale elevatissima di adesione alla campagna vaccinale anti-Covid, oltre il 90 per cento del personale della Polizia». I poliziotti non vaccinati saranno sospesi dal servizio.

