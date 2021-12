Vaccino, Locatelli “Nessun segnale di allerta per i bambini” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sugli effetti collaterali è importante ribadire che sia lo studio di registrazione che ha portato le agenzie regolatorie ad approvarne l'uso, sia le evidenze che derivano dall'impiego in paesi che hanno già vaccinato numeri considerevoli di bambini, non mostrano Nessun segnale di allerta per quel che riguarda il profilo di sicurezza. Non ci sono state neanche evidenze di segnalazioni di casi di miocardite o pericardite”. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Cts, nel corso della conferenza stampa sull'avvio della campagna vaccinale anti Covid-19 per i minori in età pediatrica. “Sul lungo termine ad oggi per Nessuna vaccinazione abbiamo evidenze di effetti indesiderati. Mi permetto di fare una osservazione: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sugli effetti collaterali è importante ribadire che sia lo studio di registrazione che ha portato le agenzie regolatorie ad approvarne l'uso, sia le evidenze che derivano dall'impiego in paesi che hanno già vaccinato numeri considerevoli di, non mostranodiper quel che riguarda il profilo di sicurezza. Non ci sono state neanche evidenze di segnalazioni di casi di miocardite o pericardite”. Lo ha detto Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Cts, nel corso della conferenza stampa sull'avvio della campagna vaccinale anti Covid-19 per i minori in età pediatrica. “Sul lungo termine ad oggi pera vaccinazione abbiamo evidenze di effetti indesiderati. Mi permetto di fare una osservazione: ...

