Vaccino Johnson & Johnson | Ema | ok booster e terza dose eterologa

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Unadelanti Covid dipuò essere presa in considerazione, almeno 2 mesi dopo la prima, nelle persone di età pari o superiore a 18 anni. E’ una delle conclusioni a cui è approdato il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema. La raccomandazione segue i dati che mostrano come un richiamo del;J sviluppato da Janssen, somministrato almeno 2 mesi dopo la primanegli adulti, ha portato a un aumento degli anticorpi contro Sars-CoV-2. “Il rischio di trombosi in combinazione con trombocitopenia (Tts) o altri effetti collaterali molto rari dopo un richiamo non è noto e viene attentamente monitorato”, aggiunge ...