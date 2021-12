Vaccino e allarme dei cardiologi: gli “anti bufale” hanno torto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Ci è stato segnalato un articolo critico nei nostri confronti apparso su un sito dedicato a quanto sembra a smontare le famigerate “fake news”/. Il sito che ci ospita – e per questo viene attaccato – ci chiede di prendere posizione e lo facciamo volentieri. Butac inizia male definendo il dottor Gundry “ex cardiologo” perché ora in pensione, il che sarebbe come dire che qualunque medico (o altra figura professionale) appena andata in pensione diventi un “ex medico” o “ex oncologo” o “ex urologo” ecc… implicando che in qualche modo abbia perso la qualifica per il fatto di non lavorare più in ospedale. Uno dei due autori di questo sarà tra qualche anno ex filosofo perché andrà in pensione? Il fatto di aver esercitato tutta la vita la professione di cardiologo e chirurgo – stiamo parlando del dott. Gundry – non viene cancellato nel momento in cui si va in ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Ci è stato segnalato un articolo critico nei nostri confronti apparso su un sito dedicato a quanto sembra a smontare le famigerate “fake news”/. Il sito che ci ospita – e per questo viene attaccato – ci chiede di prendere posizione e lo facciamo volentieri. Butac inizia male definendo il dottor Gundry “ex cardiologo” perché ora in pensione, il che sarebbe come dire che qualunque medico (o altra figura professionale) appena andata in pensione diventi un “ex medico” o “ex oncologo” o “ex urologo” ecc… implicando che in qualche modo abbia perso la qualifica per il fatto di non lavorare più in ospedale. Uno dei due autori di questo sarà tra qualche anno ex filosofo perché andrà in pensione? Il fatto di aver esercitato tutta la vita la professione di cardiologo e chirurgo – stiamo parlando del dott. Gundry – non viene cancellato nel momento in cui si va in ...

