Vaccino covid, Figliuolo: “Pronti a immunizzare casa per casa” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Vaccino covid in Italia, ”siamo Pronti a immunizzare casa per casa, fino a Natale abbiamo la disponibilità di 500mila dosi al giorno”. Lo sottolinea il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, appena nominato alla testa del Covi, in un’intervista a ‘La Stampa’. Ora con il coordinamento dei vari Corpi delle forze armate potrà ancor meglio, come lui stesso spiega, assicurare l’apporto dei militari per coprire l’ultimo miglio della campagna vaccinale. ”Dal Comando Operativo di Vertice Interforze dipendono già l’hub nazionale di stoccaggio vaccini e tutti i contributi essenziali che le Forze Armate, grazie alla grande disponibilità assicurata dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, stanno fornendo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021)in Italia, ”siamoper, fino a Natale abbiamo la disponibilità di 500mila dosi al giorno”. Lo sottolinea il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo, appena nominato alla testa del Covi, in un’intervista a ‘La Stampa’. Ora con il coordinamento dei vari Corpi delle forze armate potrà ancor meglio, come lui stesso spiega, assicurare l’apporto dei militari per coprire l’ultimo miglio della campagna vaccinale. ”Dal Comando Operativo di Vertice Interforze dipendono già l’hub nazionale di stoccaggio vaccini e tutti i contributi essenziali che le Forze Armate, grazie alla grande disponibilità assicurata dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, stanno fornendo ...

Advertising

TgLa7 : 'Mi auguro questo virus di prenderlo. Almeno dico: 'Ok, sono una complottista, una negazionista... Piuttosto che mo… - myrtamerlino : Solo 15 Paesi africani su 54 hanno superato il 10% di vaccinazioni. Proprio lì dove è nata #Omicron. Come pensiamo… - Agenzia_Ansa : 'Se non avessi fatto il vaccino contro il Covid sarei morta'. Lo ha detto la cantante Billie Eilish durante il prog… - Giacomo16887166 : Vieni a casa ti aspetto, tranquillo ???? - ilpose_e : RT @carmelopalma: Speranza ha stabilito che ai vaccinati dei paesi Ue per entrare in Italia serve un tampone che in Italia ai vaccinati non… -