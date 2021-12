Vaccino covid con siringa senza ago: come funziona (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per il Vaccino covid è a disposizione anche la siringa senza ago, utilizzata oggi per la prima volta in una grande Azienda sanitaria del Veneto, nel quadro della campagna vaccinale. “Si tratta di una strumento innovativo – spiega il responsabile della Farmacia Ospedaliera dell’Ulss 3, il dottor Alessandro Chinellato – che utilizzeremo da qui in poi per i pazienti ‘aicmofobici’, cioè che hanno una paura forte della puntura da ago/siringa, e per coloro che posso essere contagiosi per l’operatore. La utilizziamo già per i pazienti in età compresa tra 16 e 65 anni, e attendiamo le necessarie autorizzazioni per poter utilizzare questa siringa anche nei pazienti pediatrici”. “La ‘siringa senz’ago’ – spiega il dottor Chinellato – permette di iniettare il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per ilè a disposizione anche laago, utilizzata oggi per la prima volta in una grande Azienda sanitaria del Veneto, nel quadro della campagna vaccinale. “Si tratta di una strumento innovativo – spiega il responsabile della Farmacia Ospedaliera dell’Ulss 3, il dottor Alessandro Chinellato – che utilizzeremo da qui in poi per i pazienti ‘aicmofobici’, cioè che hanno una paura forte della puntura da ago/, e per coloro che posso essere contagiosi per l’operatore. La utilizziamo già per i pazienti in età compresa tra 16 e 65 anni, e attendiamo le necessarie autorizzazioni per poter utilizzare questaanche nei pazienti pediatrici”. “La ‘senz’ago’ – spiega il dottor Chinellato – permette di iniettare il ...

