Vaccino bambini 5-11 anni, primi 5 vaccinati a Spallanzani (Di mercoledì 15 dicembre 2021) All'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono stati vaccinati contro il covid i primi 5 bambini 5-11enni in Italia. "Hanno tra i 6 e i 9 anni". Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che oggi all'Inmi ha dato il via, insieme al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, alla somministrazione del Vaccino anti-Covid nella fascia 5-11 anni. Il Lazio è la prima Regione a partire, le altre inizieranno domani. "Sono molto soddisfatto – ha detto l'assessore – I nostri operatori si sono trasformati in clown per far vivere questo momento ai bambini come una festa". L'articolo proviene da Italia Sera.

