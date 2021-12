Vaccino bambini 5-11 anni, l’appello di Locatelli – Video (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Sfruttate l’opportunità, vaccinate i vostri bambini. Fatelo per loro, dimostrate quanto gli volete bene”. E’ l’appello del professor Franco Locatelli, coordinatore del Cts, in relazione alla campagna di vaccinazione contro il covid per i bambini della fascia 5-11 anni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Sfruttate l’opportunità, vaccinate i vostri. Fatelo per loro, dimostrate quanto gli volete bene”. E’del professor Franco, coordinatore del Cts, in relazione alla campagna di vaccinazione contro il covid per idella fascia 5-11. L'articolo proviene da Italia Sera.

