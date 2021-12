Vaccino, aperte prenotazioni per open day domenica: 10mila posti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – “Sono online le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotaVaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) per effettuare il Vaccino prima di natale nelle strutture messe a disposizione da AIOP Lazio.” “Un open day straordinario in programma domenica 19 dicembre con a disposizione oltre 10mila slot per le somministrazioni. Si ricorda l’importanza della vaccinazione: nella giornata di ieri nel Lazio sono state somministrate 59.184 dosi di Vaccino ovvero +24% rispetto al target fissato dalla struttura commissariale”. Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – “Sono online lesul portale regionale (https://prenota-covid.regione.lazio.it/main/home) per effettuare ilprima di natale nelle strutture messe a disposizione da AIOP Lazio.” “Unday straordinario in programma19 dicembre con a disposizione oltreslot per le somministrazioni. Si ricorda l’importanza della vaccinazione: nella giornata di ieri nel Lazio sono state somministrate 59.184 dosi diovvero +24% rispetto al target fissato dalla struttura commissariale”. Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

