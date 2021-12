Vaccino anti-Covid obbligatorio | sì o no? Leader dell’Ue a confronto

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Se non avessi fatto il vaccino contro il Covid sarei morta'. Lo ha detto la cantante Billie Eilish durante il prog… - rtl1025 : ?? Due dosi del #vaccino anti-Covid di #Pfizer offrono circa il 70% di protezione contro la malattia grave da varian… - Adnkronos : #Vaccino anti #covid, Figliuolo: 'Pronti a immunizzare casa per casa'. - Cucina_Italiana : Non occorre una dieta particolare pre e post vaccino. Però ci sono alcuni cibi 'pompiere' che hanno proprietà antin… - telodogratis : “Il vaccino non basta, servono nuove misure anti Omicron” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

E così, centinaia di docenti, presidi, addetti del personale ATA e collaboratori amministrativi per forza di cose dovranno sottoporsi alla somministrazione del- Covid, almeno alla prima ...Non c'è ' nessun segnale di allerta per il profilo di sicurezza' del- Covid per i tra i 5 e gli 11 anni. ' Non ci sono state nemmeno segnalazioni di casi di miocardite o pericardite ', né ' effetti a lungo termine '. Lo ha sottolineato Franco Locatelli , ...Babbo Natale e clown di corsia per accogliere i bambini che si vaccinano. Viterbo - La Asl ha inaugurato il centro pediatrico di somministrazione - Oggi le prime 20 per i piccoli tra i 5 e gli 11 anni ...Al via da mercoledì 15 dicembre le prenotazioni per la campagna vaccinale pediatrica riservata ai 50.000 bambini dai 5 agli 11 anni. Le ...