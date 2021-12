Vaccino 5-11 anni, Vaia: “Bambini più coraggiosi degli adulti” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I primi Bambini della fascia 5-11 anni hanno ricevuto il Vaccino Covid all’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. “I Bambini non sono giovani adulti, hanno una loro sensibilità e oggi hanno dimostrato di avere grande coraggio anche più degli adulti. Io ho accompagnato i primi 5 al Vaccino, mi sono sentito più nonno che medico. Un bambino mi ha regalato un disegno di Babbo Natale e mi ha fatto gli auguri. Una bella emozione” ha detto all’Adnkronos Salute Francesco Vaia, direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, a margine del V-Day pediatrico, la giornata dedicata all’avvio delle vaccinazioni anti-Covid per la fascia 5-11 anni. “Nessuno – ha precisato Vaia – ha mai detto che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I primidella fascia 5-11hanno ricevuto ilCovid all’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. “Inon sono giovani, hanno una loro sensibilità e oggi hanno dimostrato di avere grande coraggio anche più. Io ho accompagnato i primi 5 al, mi sono sentito più nonno che medico. Un bambino mi ha regalato un disegno di Babbo Natale e mi ha fatto gli auguri. Una bella emozione” ha detto all’Adnkronos Salute Francesco, direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, a margine del V-Day pediatrico, la giornata dedicata all’avvio delle vaccinazioni anti-Covid per la fascia 5-11. “Nessuno – ha precisato– ha mai detto che ...

Advertising

Adnkronos : Vaccino 5-11 anni, prime dosi ai bambini allo Spallanzani. - bambinogesu : Facciamo il vaccino con tranquillità? (la vaccinazione contro il #Covid19 è raccomandata per tutti i bambini a part… - EugenioGiani : Partono da venerdì 10 dicembre alle ore 14 i vaccini per i bambini dai 5 agli 11 anni. Sarà possibile prenotare sul… - Robbinn69 : RT @boni_castellane: Casualmente nessun mio conoscente sotto i 50 anni è stato ospedalizzato per Covid. Invece numerosissimi miei parenti o… - zettai_Ari : RT @boni_castellane: Casualmente nessun mio conoscente sotto i 50 anni è stato ospedalizzato per Covid. Invece numerosissimi miei parenti o… -