Vaccini, Napoli: terza dose per forze dell'ordine e docenti scolastici (Di mercoledì 15 dicembre 2021) terza dose di vaccino per forze dell'ordine e docenti scolastici alla Mostra D'Oltremare di Napoli. In allestimento anche la ludoteca al centro vaccinale in vista delle vaccinazioni per bambini. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021)di vaccino peralla Mostra D'Oltremare di. In allestimento anche la ludoteca al centro vaccinale in vistae vaccinazioni per bambini. ...

Advertising

repubblica : “Io, paziente zero di Omicron sono salvo grazie ai vaccini e ora torno in Africa” - Federic27139065 : RT @BarbaraRaval: Siamo a 103 dall'inizio dell'anno. Zielinski ( Napoli ) Lindelöf ( Manchester united ) 2 gg fa.Aguero ( Barcellona ) 3… - corrmezzogiorno : #Napoli Vaccini ai bambini, De Luca: «Prenotati in 4mila, scarsa adesione» - Lorez80 : RT @BarbaraRaval: Siamo a 103 dall'inizio dell'anno. Zielinski ( Napoli ) Lindelöf ( Manchester united ) 2 gg fa.Aguero ( Barcellona ) 3… - Carmine13051963 : RT @BarbaraRaval: Siamo a 103 dall'inizio dell'anno. Zielinski ( Napoli ) Lindelöf ( Manchester united ) 2 gg fa.Aguero ( Barcellona ) 3… -