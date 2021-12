Vaccini, Ecdc: «Da soli non bastano contro Omicron». L'obbligo domani sul tavolo dei leader Ue (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I Vaccini non bastano per proteggersi dalla nuova variante Omicron. Servono anche restrizioni ai movimenti. Approva la soluzione italiana, indirettamente, l'Ecdc, il Centro europeo per... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Inonper proteggersi dalla nuova variante. Servono anche restrizioni ai movimenti. Approva la soluzione italiana, indirettamente, l', il Centro europeo per...

Advertising

benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ecdc: solo i vaccini non bastano per frenare variante Omicron #Omicron - zav_news : ?? #Ecdc, contro #Omicron i #vaccini non bastano; la probabilità di un'ulteriore diffusione è elevata, servono #mascherine e #distanziamento - MediasetTgcom24 : Covid, Ecdc: solo i vaccini non bastano per frenare variante Omicron #Omicron - ilmessaggeroit : Omicron, Ecdc: «Vaccini non bastano, sì a restrizioni» - gred_vet : @LaVeritaWeb Per contrastare le naturali varianti, vaccini con punti di attacco diversi ci potrà garantire una cope… -