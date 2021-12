Vaccini ai bimbi, palloncini e clown nel primo giorno di dosi nel Lazio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Animazione e sorrisi, sono iniziate così le vaccinazioni anti Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni nel Lazio con il V - Day pediatrico partito nel pomeriggio. Le prime somministrazioni si sono ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Animazione e sorrisi, sono iniziate così le vaccinazioni anti Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni nelcon il V - Day pediatrico partito nel pomeriggio. Le prime somministrazioni si sono ...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Crisanti rilascia un'intervista 'non allineata' su covid e vaccini ai bimbi e #Scanzi che fa? Reagisce così (VID… - repubblica : Covid: da giovedi' vaccini ai bimbi per la fascia 5-11 anni. 'Avranno il Green Pass' - RosaniFlavia : RT @luigivanti: Oggi nel nostro Paese ci sono stati oltre 23mila contagi e quasi 130 morti. Non accadeva da 1 aprile. Regioni che sono gia'… - Ugo_LP : RT @luigivanti: Oggi nel nostro Paese ci sono stati oltre 23mila contagi e quasi 130 morti. Non accadeva da 1 aprile. Regioni che sono gia'… - Globe1078 : Vaccini ai bimbi, palloncini e clown nel primo giorno di dosi nel Lazio -