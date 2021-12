Usa, per la prima volta una donna a capo della polizia della città di New York (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La città di New York per la prima volta avrà una donna alla guida del dipartimento di polizia . A dirigerlo sarà l'afroamericana Keechant Sewell , capo dei detective della contea di Nassau. A ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ladi Newper laavrà unaalla guida del dipartimento di. A dirigerlo sarà l'afroamericana Keechant Sewell ,dei detectivecontea di Nassau. A ...

