Usa, Keechant Sewell sarà la prima donna a capo della polizia di New York (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Keechant Sewell sarà la prossima commissaria della polizia di New York (NYPD), prima donna a guidare la più grande forza di polizia degli Stati Uniti. Il sindaco eletto Eric Adams lo ha annunciato al New York Post, descrivendo l’attuale responsabile degli investigatori della polizia della contea di Nassau ed ex capitana del NYPD come “una provata combattente del crimine, con l’intelligenza emotiva necessaria a offrire sia la sicurezza, sia la giustizia, che i newYorkesi meritano”. La 49enne sostituirà Dermont Shea, da due anni commissario e prossimo alla pensione dopo 30 anni in servizio. Assumerà l’incarico il 1 gennaio, quando Adams entrerà in carica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021)la prossima commissariadi New(NYPD),a guidare la più grande forza didegli Stati Uniti. Il sindaco eletto Eric Adams lo ha annunciato al NewPost, descrivendo l’attuale responsabile degli investigatoricontea di Nassau ed ex capitana del NYPD come “una provata combattente del crimine, con l’intelligenza emotiva necessaria a offrire sia la sicurezza, sia la giustizia, che i newesi meritano”. La 49enne sostituirà Dermont Shea, da due anni commissario e prossimo alla pensione dopo 30 anni in servizio. Assumerà l’incarico il 1 gennaio, quando Adams entrerà in carica ...

