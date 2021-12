Uruguay | Diego Alonso è il nuovo ct

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)è ilcommissario tecnico dell’. Lo ha annunciato la federazione uruguaiana in un comunicato.prende il posto di Oscar Tabarez, esonerato lo scorso mese dopo 15 anni alla guida della nazionale a causa degli ultimi risultati negativi. L’, reduce da quattro sconfitte di fila nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, rischia di rimanere fuori dalla prossima rassegna iridata. Il 46ennedebutterà in panchina il prossimo 27 gennaio in occasione della sfida contro il Paraguay.

A quasi un mese dall' esonero di "scar Washington Tabárez che ha segnato la fine di un'epoca, l'ha ufficializzato il suo nuovo commissario tecnico : sarà infattiAlonso a raccogliere la pesante eredità del "Maestro" dopo 15 anni in un momento delicatissimo con la squadra in lotta ...Alonso è il nuovo commissario tecnico dell'. La Federcalcio ha deciso di affidare al 46enne ex allenatore dell'Inter Miami il compito di guidare la Celeste dopo che lo scorso mese era ...La Federcalcio dell'Uruguay ha scelto l'uomo deputato a prendere le redini della Nazionale dopo i 15 anni di permanenza di Oscar Washington Tabarez: si tratta di Diego Alonso, ex tecnico dell'Inter Mi ...Sarà Diego Alonso il successore di Oscar Tabarez sulla panchina della Nazionale uruguaiana La Celeste riparte quindi dall’ex allenatore dell’Inter Miami, che avrà come primo obiettivo quello di guidar ...