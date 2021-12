Uomini e Donne, Valentina Pivati parto con il Covid: “Piano piano mi sto riprendendo” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Valentina Pivati, ex corteggiatrice e scelta di Mariano Catanzaro, ha partorito sua figlia Alycia martedì 7 dicembre 2021. Tuttavia, il lieto evento ha avuto delle complicazioni poiché lei e il suo compagno Andrea Concato non hanno ancora potuto abbracciare la bimba a causa del Covid-19. Vediamo, quindi, cosa è successo alla coppia. Positiva al Covid-19 L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021), ex corteggiatrice e scelta di Mariano Catanzaro, harito sua figlia Alycia martedì 7 dicembre 2021. Tuttavia, il lieto evento ha avuto delle complicazioni poiché lei e il suo compagno Andrea Concato non hanno ancora potuto abbracciare la bimba a causa del-19. Vediamo, quindi, cosa è successo alla coppia. Positiva al-19 L'articolo

