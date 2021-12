Uomini e Donne, Valentina Pivati: “Il parto non è andato come volevamo, ho scoperto di essere positiva al Covid e…” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Valentina Pivati, ex volto di Uomini e Donne, è diventata mamma della piccola Alycia e ha voluto condividere questo momento di gioia, ma anche di altrettanto dolore – vista la sua positività al Covid-19 – ai suoi follower. A detta di Valentina, nonostante la felicità immensa, in realtà nulla è andato secondo i loro piani: volevamo partorire a Tradate ma causa Covid sono stata obbligata ad andare a Varese. Volevo ci fosse ovviamente Andre con me. Ma causa Covid sono stata sola tutto il tempo. Avrei voluto evitare l’induzione ma la bambina era troppo grossa e mi hanno indotto il parto. Avrei voluto evitare l’epidurale con il fatto che l’ossitocina parte a mille e hai contrazioni ogni ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 15 dicembre 2021), ex volto di, è diventata mamma della piccola Alycia e ha voluto condividere questo momento di gioia, ma anche di altrettanto dolore – vista la sua positività al-19 – ai suoi follower. A detta di, nonostante la felicità immensa, in realtà nulla èsecondo i loro piani:rire a Tradate ma causasono stata obbligata ad andare a Varese. Volevo ci fosse ovviamente Andre con me. Ma causasono stata sola tutto il tempo. Avrei voluto evitare l’induzione ma la bambina era troppo grossa e mi hanno indotto il. Avrei voluto evitare l’epidurale con il fatto che l’ossitocina parte a mille e hai contrazioni ogni ...

Advertising

matteosalvinimi : Incredibile video postato oggi (e poi rimosso) da un detenuto che, all’interno di una cella, mostra orgoglioso un o… - Agente_Lisa : #attentialletruffe ????Per favore, chiedo aiuto a tutti voi. Condividete questo messaggio. Negli ultimi tempi anche i… - TNannicini : Il contrario di emancipazione è sfruttamento. In Italia prima della pandemia i lavoratori in nero erano 3,2 mln. Do… - luragiuseppe : RT @gabdelgiovine: @Giovaguerrato Ma cosa vi aspettate da un corpo docente fatto per la quasi totalità da donne con problemi e restanti uom… - shareattiva : RT @Skery_Movie: Se anche Pomeriggio5 News mi va bene dopo il botto di #Mattino5News sono pronti: - Uomini e Donne News - Caduta Libera New… -