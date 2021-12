Uomini e Donne news, Maria De Filippi spiega perchè è delusa da Andrea Nicole (Di mercoledì 15 dicembre 2021) É stata una puntata al cardiopalma quella di Uomini e Donne andata in onda il 15 dicembre 2021, con la scelta improvvisa di Andrea Nicole Conte. La tronista ha scelto di abbandonare il programma insieme a Ciprian Aftim dopo aver passato una notte insieme all’ insaputa della redazione del dating show. Maria De Filippi, che ha rivelato le motivazioni per cui si sente delusa da Nicole e perchè non crede assolutamente alla sincerità dei sentimenti di Ciprian. Uomini e Donne news, Andrea Nicole delude Maria De Filippi: ecco perchè Andrea Nicole ha deciso di abbandonare ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 15 dicembre 2021) É stata una puntata al cardiopalma quella diandata in onda il 15 dicembre 2021, con la scelta improvvisa diConte. La tronista ha scelto di abbandonare il programma insieme a Ciprian Aftim dopo aver passato una notte insieme all’ insaputa della redazione del dating show.De, che ha rivelato le motivazioni per cui si sentedanon crede assolutamente alla sincerità dei sentimenti di Ciprian.deludeDe: eccoha deciso di abbandonare ...

