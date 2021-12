Uomini e Donne news, Gianni Sperti furioso contro Andrea Nicole e Ciprian: le parole di fuoco (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Andrea Nicole e Ciprian Aftim hanno lasciato senza parole il pubblico di Uomini e Donne, scegliendosi improvvisamente. La decisione è arrivata non troppo spontaneamente, dopo che i due hanno trascorso una notte insieme all’ insaputa della produzione, trasgredendo il regolamento di Uomini e Donne. scandalo Andrea Nicole: Maria De Filippi sapeva già tutto? Si fa largo l'ipotesi che in realtà la conduttrice sapesse molto di più sul conto della tronista già qualche settimana fa Gianni Sperti è andato su tutte le furie apprendendo ciò che i due protagonisti del Trono Classico hanno ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 15 dicembre 2021)Aftim hanno lasciato senzail pubblico di, scegliendosi improvvisamente. La decisione è arrivata non troppo spontaneamente, dopo che i due hanno trascorso una notte insieme all’ insaputa della produzione, trasgredendo il regolamento di. scandalo: Maria De Filippi sapeva già tutto? Si fa largo l'ipotesi che in realtà la conduttrice sapesse molto di più sul conto della tronista già qualche settimana faè andato su tutte le furie apprendendo ciò che i due protagonisti del Trono Classico hanno ...

Advertising

matteosalvinimi : Incredibile video postato oggi (e poi rimosso) da un detenuto che, all’interno di una cella, mostra orgoglioso un o… - Agente_Lisa : #attentialletruffe ????Per favore, chiedo aiuto a tutti voi. Condividete questo messaggio. Negli ultimi tempi anche i… - TNannicini : Il contrario di emancipazione è sfruttamento. In Italia prima della pandemia i lavoratori in nero erano 3,2 mln. Do… - Manuela24753951 : #amici2021 ma è diventato uomini e donne???? Bha - CaterinaBuffol1 : @Slayeon98 Si può cambiare punto. Lui stava tentando ti farlo. Perché attaccare una persona che ci stava provando?… -