Uomini e Donne: Maria furiosa con Andrea Nicole (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Andrea Nicole sembrerebbe aver scelto: chi sarà il ragazzo con cui vuole una storia? Alessandro o Ciprian? Dalle anticipazioni trapela anche che Maria De Filippi si è infuriata con la tronista, la conduttrice si è detta molto delusa. Scopriamo cosa è successo. Dalle anticipazioni trapela che Andrea Nicole abbia deciso definitivamente con chi uscire dal programma. Ma non è tanto la scelta ad aver sorpreso il pubblico e Maria, piuttosto come è stata rivelata. La tronista, durante la registrazione, ha Leggi su solodonna (Di mercoledì 15 dicembre 2021)sembrerebbe aver scelto: chi sarà il ragazzo con cui vuole una storia? Alessandro o Ciprian? Dalle anticipazioni trapela anche cheDe Filippi si è infuriata con la tronista, la conduttrice si è detta molto delusa. Scopriamo cosa è successo. Dalle anticipazioni trapela cheabbia deciso definitivamente con chi uscire dal programma. Ma non è tanto la scelta ad aver sorpreso il pubblico e, piuttosto come è stata rivelata. La tronista, durante la registrazione, ha

Advertising

matteosalvinimi : Incredibile video postato oggi (e poi rimosso) da un detenuto che, all’interno di una cella, mostra orgoglioso un o… - Agente_Lisa : #attentialletruffe ????Per favore, chiedo aiuto a tutti voi. Condividete questo messaggio. Negli ultimi tempi anche i… - TNannicini : Il contrario di emancipazione è sfruttamento. In Italia prima della pandemia i lavoratori in nero erano 3,2 mln. Do… - 3arbaraart : Untold Palestine è un progetto culturale palestinese di 7amleh- The Arab Center for the Advancement of Social Media… - _bluebibi : @jkdanielss @H0SEOKSIDE Se per te esiste solo il binomio uomo-donna, se non sono donne allora di conseguenza sono u… -