Uomini e Donne, Isabella fa la sua scelta «Ho trovato la persona adatta a me» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Isabella Ricci ha fatto la sua scelta e concluso l’avventura di “Uomini e Donne”. Festeggiamenti per la favola d’amore che è nata durante il programma. La donna ha accettato la proposta dell’uomo di abbandonare insieme la trasmissione, arrivando alle lacrime: «Non pensavo di commuovermi così». «In questo programma devo dire che a livello percentuale Isabella credo abbia rappresentato una parte importante di Uomini e Donne. Sono tantissimi i commenti a suo favore. Devo dire, a sua parziale difesa rispetto a chi la critica, che ha una sensibilità veramente profonda, ha una capacità di analizzare i momenti e le situazioni veramente particolare», ha commentato Fabio. Su Instagram un lungo post di ringraziamento da parte di Isabella su Instagram: «È ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 15 dicembre 2021)Ricci ha fatto la suae concluso l’avventura di “”. Festeggiamenti per la favola d’amore che è nata durante il programma. La donna ha accettato la proposta dell’uomo di abbandonare insieme la trasmissione, arrivando alle lacrime: «Non pensavo di commuovermi così». «In questo programma devo dire che a livello percentualecredo abbia rappresentato una parte importante di. Sono tantissimi i commenti a suo favore. Devo dire, a sua parziale difesa rispetto a chi la critica, che ha una sensibilità veramente profonda, ha una capacità di analizzare i momenti e le situazioni veramente particolare», ha commentato Fabio. Su Instagram un lungo post di ringraziamento da parte disu Instagram: «È ...

