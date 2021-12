Uomini e Donne anticipazioni 15 dicembre: Gemma Galgani e Leonardo fanno ballare tutto lo studio televisivo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gemma Galgani da circa un decennio racconta a Uomini e Donne le sue disavventure amorose. Il pubblico del fortunato dating show ha, quindi, imparato a conoscere la Dama torinese e il suo particolare modo di cercare l’amore. Negli anni, più volte, Gemma Galgani è sembrata sul punto di abbandonare la trasmissione televisiva per cominciare una storia d’amore, ma le cose non sono mai andate per il verso giusto. Anche nell’attuale stagione di Uomini e Donne, Gemma Galgani si propone per trovare l’uomo giusto ma, a oggi, ha ricevuto solo delle delusioni. Inizialmente ha intrapreso la conoscenza con Pierluigi e, in seguito, con il Cavaliere Costabile. Con quest’ultimo il feeling era diventato importante e la rottura ha ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021)da circa un decennio racconta ale sue disavventure amorose. Il pubblico del fortunato dating show ha, quindi, imparato a conoscere la Dama torinese e il suo particolare modo di cercare l’amore. Negli anni, più volte,è sembrata sul punto di abbandonare la trasmissione televisiva per cominciare una storia d’amore, ma le cose non sono mai andate per il verso giusto. Anche nell’attuale stagione disi propone per trovare l’uomo giusto ma, a oggi, ha ricevuto solo delle delusioni. Inizialmente ha intrapreso la conoscenza con Pierluigi e, in seguito, con il Cavaliere Costabile. Con quest’ultimo il feeling era diventato importante e la rottura ha ...

