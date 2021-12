Uomini e Donne, Andrea Nicole se ne va tra gli insulti di Tina Cipollari e Gianni Sperti: “Disonesta”, “Non mi sei mai piaciuta” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Altro che happy ending e petali rossi. L’uscita di scena di Andrea Nicole da Uomini e Donne è stata ben diversa dalle consuete scelte cui è abituato il pubblico del people show di Maria De Filippi. Tutta colpa del corteggiatore Ciprian, che infrangendo il regolamento ha raggiunto nel suo appartamento romano la prima “tronista trans” della storia del programma – che per la verità è donna a tutti gli effetti, avendo concluso la transizione – e i due hanno trascorso la notte assieme senza avvertire la redazione. E siccome “la redazione lo sa” è uno dei mantra di U&D, nella puntata di mercoledì 15 dicembre la scelta si è trasformata in un tutti contro Andrea e Ciprian, con tanto di parole grosse e insulti di Gianni Sperti e Tina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Altro che happy ending e petali rossi. L’uscita di scena didaè stata ben diversa dalle consuete scelte cui è abituato il pubblico del people show di Maria De Filippi. Tutta colpa del corteggiatore Ciprian, che infrangendo il regolamento ha raggiunto nel suo appartamento romano la prima “tronista trans” della storia del programma – che per la verità è donna a tutti gli effetti, avendo concluso la transizione – e i due hanno trascorso la notte assieme senza avvertire la redazione. E siccome “la redazione lo sa” è uno dei mantra di U&D, nella puntata di mercoledì 15 dicembre la scelta si è trasformata in un tutti controe Ciprian, con tanto di parole grosse edi...

