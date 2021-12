Una voce per San Marino: inizia la prima fase di Accademia & Casting per la Categoria Emergenti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dal 13 al 17 dicembre avrà luogo presso il teatro Titano della Città di San Marino (Piazza Sant’Agata, 5, 47890) la prima fase di Accademia & Casting per la Categoria Emergenti di “Una voce Per San Marino”, il nuovo contest-festival organizzato da Media Evolution srl e finalizzato a individuare un soggetto vincitore che accederà all’Eurovision Song Contest 2022 in rappresentanza della Repubblica di San Marino. Il progetto, in sinergia sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, sia con la Radiotelevisione di Stato San Marino RTV, vedrà la partecipazione sia di concorrenti Emergenti, ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dal 13 al 17 dicembre avrà luogo presso il teatro Titano della Città di San(Piazza Sant’Agata, 5, 47890) ladiper ladi “UnaPer San”, il nuovo contest-festival organizzato da Media Evolution srl e finalizzato a individuare un soggetto vincitore che accederà all’Eurovision Song Contest 2022 in rappresentanza della Repubblica di San. Il progetto, in sinergia sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San, sia con la Radiotelevisione di Stato SanRTV, vedrà la partecipazione sia di concorrenti, ...

Advertising

LucaDondoni : Vi consiglio “Una Canzone Triste” di ?@mengonimarco? : una bellezza per il suo ritrovare nel gospel l’essenza della… - amnestyitalia : “Continuerò ad alzare la voce e a difendere i diritti umani miei e delle mie compagne in lotta”, Wendy Galarza. Fi… - MediasetPlay : Marco Mengoni in una fantastica esibizione solo voce e chitarra ad #Amici21! ?? - AngeloR54671811 : RT @LucaDondoni: Vi consiglio “Una Canzone Triste” di ?@mengonimarco? : una bellezza per il suo ritrovare nel gospel l’essenza della voce c… - PietroSiffi : RT @MinervaMcGrani1: Gli avvocati del ComiCost stanno raccogliendo gli eventi avversi post inoculazione farmaco sperimentale, per una azion… -