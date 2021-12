Una Vita, anticipazioni spagnole: Natalia seduce Antonito (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oscure macchinazioni e pressanti ricatti colpiranno presto una delle coppie più amate di Una Vita, ossia quella composta da Antonito e Lolita. Le anticipazioni spagnole, infatti, rivelano che l'arrivo di Natalia ed Aurelio Quesada ad Acacias avrà delle durissime ripercussioni non solo sui Bacigalupe, ma anche sui Palacios. In particolare, i due diabolici fratelli sono approdati nel ricco quartiere iberico per vendicarsi di Marcos per dei torti che ha fatto in Messico alla loro famiglia, ma non esiteranno a seminare il caos tra i vicini partendo proprio dal matrimonio di Antonito che si sgretolerà giorno dopo giorno. Il giovane, da quando ha vinto le elezioni, ha cambiato atteggiamento nei confronti della moglie e sta trascurando sia lei sia il piccolo Moncho. Questa nuova condotta ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oscure macchinazioni e pressanti ricatti colpiranno presto una delle coppie più amate di Una, ossia quella composta dae Lolita. Le, infatti, rivelano che l'arrivo died Aurelio Quesada ad Acacias avrà delle durissime ripercussioni non solo sui Bacigalupe, ma anche sui Palacios. In particolare, i due diabolici fratelli sono approdati nel ricco quartiere iberico per vendicarsi di Marcos per dei torti che ha fatto in Messico alla loro famiglia, ma non esiteranno a seminare il caos tra i vicini partendo proprio dal matrimonio diche si sgretolerà giorno dopo giorno. Il giovane, da quando ha vinto le elezioni, ha cambiato atteggiamento nei confronti della moglie e sta trascurando sia lei sia il piccolo Moncho. Questa nuova condotta ...

