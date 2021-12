“Una poltrona per due” si conferma cult di Natale: è il titolo più cercato tra i film delle feste (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ormai da anni si è consolidato come nuovo rito natalizio: Una poltrona per due, complici le repliche puntuali in tv, è diventato un momento quasi imprescindibile delle festività. Tanto che già nel 2016 divenne oggetto di una battuta di Federico “Osho” Palmaroli: «Nun me dite come finisce Una poltrona per due che me lo sto a registra’», scrisse su twitter, rilanciando l’hashtag col titolo del film che era in tendenza. Oggi a certificare che la “tradizione” negli ultimi anni non solo non ha perso mordente, ma si è consolidata arrivano i dati delle ricerche svolte dagli italiani su Wikipedia lo scorso Natale. Il film di John Landis con la formidabile coppia composta da Dan Aykroyd ed Eddie Murphy è al primo posto tra i film più cliccati ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ormai da anni si è consolidato come nuovo rito natalizio: Unaper due, complici le repliche puntuali in tv, è diventato un momento quasi imprescindibilefestività. Tanto che già nel 2016 divenne oggetto di una battuta di Federico “Osho” Palmaroli: «Nun me dite come finisce Unaper due che me lo sto a registra’», scrisse su twitter, rilanciando l’hashtag coldelche era in tendenza. Oggi a certificare che la “tradizione” negli ultimi anni non solo non ha perso mordente, ma si è consolidata arrivano i datiricerche svolte dagli italiani su Wikipedia lo scorso. Ildi John Landis con la formidabile coppia composta da Dan Aykroyd ed Eddie Murphy è al primo posto tra ipiù cliccati ...

