Una casa a dir poco ‘stellare’: avete visto dove vive Valeria Marini? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Concorrente del GF Vip per la terza volta, Valeria Marini ha una casa che la rispecchia appieno nella sua iconicità: dettagli pazzeschi! La sua immagine da diva è ciò che rende così ‘irraggiungibile’ ma allo stesso tempo così simpatica e ben voluta dal pubblico: Valeria Marini è da quasi trent’anni una vera star del piccolo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Concorrente del GF Vip per la terza volta,ha unache la rispecchia appieno nella sua iconicità: dettagli pazzeschi! La sua immagine da diva è ciò che rende così ‘irraggiungibile’ ma allo stesso tempo così simpatica e ben voluta dal pubblico:è da quasi trent’anni una vera star del piccolo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ZanAlessandro : Dispiace che Salvini non abbia ancora accettato che i Padovani abbiano mandato a casa la Lega quasi 5 anni fa. Ma s… - enpaonlus : Leon è il perfetto gatto da divano - ItalyMFA : Spazio, ultima frontiera. Per far sentire gli astronauti????della @Space_Station un po’ più a casa, una collaborazi… - MariaTe34150745 : RT @MarcoRizzoPC: Questo generale vuole andare casa per casa…Mentre per fare una risonanza magnetica in una struttura pubblica, devi attend… - so_matic : RT @MarcoRizzoPC: Questo generale vuole andare casa per casa…Mentre per fare una risonanza magnetica in una struttura pubblica, devi attend… -