Una barca elettrica volante per salvare Venezia dalle onde (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Venezia sta affondando lentamente. Le enormi onde dei motoscafi della città stanno causando danni irreparabili agli edifici iconici. Ma cosa accadrebbe se tutti i taxi, le ambulanze e i traghetti per pendolari che servono come principale mezzo di trasporto della città potessero volare sopra l’acqua, senza fare scie, ed essere elettrici? Lunedì, il rivoluzionario aliscafo elettrico Candela C-7 tornerà in città per una dimostrazione pubblica delle sue capacità uniche. La barca elettrica volante torna a Venezia Negli anni ’50 arrivarono a Venezia barche a motore alimentate a gas, aumentando la velocità e l’efficienza del trasporto acqueo. Ma hanno anche creato il problema noto ai Veneziani come Moto Ondoso – danni provocati dalla scia – che minaccia di ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 15 dicembre 2021)sta affondando lentamente. Le enormidei motoscafi della città stanno causando danni irreparabili agli edifici iconici. Ma cosa accadrebbe se tutti i taxi, le ambulanze e i traghetti per pendolari che servono come principale mezzo di trasporto della città potessero volare sopra l’acqua, senza fare scie, ed essere elettrici? Lunedì, il rivoluzionario aliscafo elettrico Candela C-7 tornerà in città per una dimostrazione pubblica delle sue capacità uniche. Latorna aNegli anni ’50 arrivarono abarche a motore alimentate a gas, aumentando la velocità e l’efficienza del trasporto acqueo. Ma hanno anche creato il problema noto aini come Moto Ondoso – danni provocati dalla scia – che minaccia di ...

