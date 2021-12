Un Posto al Sole Anticipazioni, Puntate 20-24 Dicembre 2021: Una Donna Tra Riccardo e Rossella! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 20 a venerdì 24 Dicembre 2021 e anteprime prossime storyline. Una new entry misteriosa Anticipazioni Un Posto al Sole: spunta una new entry femminile tra Riccardo e Rossella. Susanna si accinge a superare l’Esame di Magistratura, mentre Patrizio fa una scoperta spiazzante. Otello e Viola tornano a Napoli. Lara stupisce Roberto con la sua proposta! Upas ci terrà compagnia anche nel periodo natalizio! Pronti a scoprire cosa hanno in serbo per noi i nuovi episodi? Le Anticipazioni Un Posto al Sole, sulla trama delle Puntate trasmesse da lunedì 20 Dicembre a venerdì 24 ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)UnalTramada lunedì 20 a venerdì 24e anteprime prossime storyline. Una new entry misteriosaUnal: spunta una new entry femminile trae Rossella. Susanna si accinge a superare l’Esame di Magistratura, mentre Patrizio fa una scoperta spiazzante. Otello e Viola tornano a Napoli. Lara stupisce Roberto con la sua proposta! Upas ci terrà compagnia anche nel periodo natalizio! Pronti a scoprire cosa hanno in serbo per noi i nuovi episodi? LeUnal, sulla trama delletrasmesse da lunedì 20a venerdì 24 ...

Advertising

sara1991_____ : RT @tinamartinareal: Katia: “Dobbiamo tenerla occupata Sole, in modo che non si isola” Davide: “Si, dopo mettiamo a posto la stanza, cambia… - Manuela51661655 : @PiaParenti Ma le ombrelline vanno bene anche Col sole! Quindi sei a posto ???? - Alessan74758129 : RT @Alba96258705: Gia vedo pochissimo il gf adesso ma ogni volta è un colpo al cuore Sole al suo posto.. #solex manchi @BELLIPRODUCTION htt… - Francesca_0805 : RT @Alba96258705: Gia vedo pochissimo il gf adesso ma ogni volta è un colpo al cuore Sole al suo posto.. #solex manchi @BELLIPRODUCTION htt… - _martistu_ : Ed eccomi con colpevole ritardo sulla polemica della carrozza per sole donne, porto testimonianza di chi ci ha già… -