Un Posto al Sole, anticipazioni 16 dicembre: la decisione di Michele (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di giovedì 16 dicembre: Michele ha preso una decisione sul suo futuro. Cosa succederà adesso? Michele arrabbiato (via screenshot)Momenti di forte tensione per due famiglie storiche di Palazzo Palladini. Raffaele ed Ornella non vogliono appoggiare la scelta di Patrizio di andare a vivere da solo con Clara. Michele non sa se accettare l’offerta di lavoro arrivata da Milano. Situazioni molto diverse che hanno creato lo stesso scompenso nell’equilibrio familiare. Come evolveranno le cose? Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Intanto, Chiara ha deciso di fidarsi di Franco e Nunzio. La Petrone ha scelto di rivolgersi a Niko in qualità di avvocato per cercare di capire come ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Unaldella puntata di giovedì 16ha preso unasul suo futuro. Cosa succederà adesso?arrabbiato (via screenshot)Momenti di forte tensione per due famiglie storiche di Palazzo Palladini. Raffaele ed Ornella non vogliono appoggiare la scelta di Patrizio di andare a vivere da solo con Clara.non sa se accettare l’offerta di lavoro arrivata da Milano. Situazioni molto diverse che hanno creato lo stesso scompenso nell’equilibrio familiare. Come evolveranno le cose? Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Intanto, Chiara ha deciso di fidarsi di Franco e Nunzio. La Petrone ha scelto di rivolgersi a Niko in qualità di avvocato per cercare di capire come ...

Advertising

nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - ririxlou : @lessmisseslou si guarda non parliamone, come c'è ne siamo andati là cugina di mia mamma (che abita lì) ci ha detto… - laportoghese : @GA57322052 Anche quello è bellissimo Guardo Un posto al sole per continure le abitudini di mio marito che ci teneva tanto - redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni La #trama di #domani, #16dicembre - acessij93 : Solo a me viene in mente Un Posto Al Sole quando sento nominare Posillipo? #leredità -