Un Posto al Sole Anticipazioni 16 dicembre 2021: Ornella aggredisce Clara! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 16 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Clara non riuscirà a difendersi dall'ira di Ornella, decisa a proteggere Patrizio. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Vediamo ledi Unaldel 16. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Clara non riuscirà a difendersi dall'ira di, decisa a proteggere Patrizio.

Advertising

Roky99760738 : RT @MorMattia: Nella classifica sulla qualità della vita nelle città italiane stilata dal Sole 24 Ore, Milano, dal 12° posto del 2020, balz… - PontelliMichele : @matteosalvinimi Del sangue Di quanta gente o aziende intendi macchiarti ancora? Ormai non affronti nemmeno più l’a… - mtracca : @stefanospiazzi @RollerStefy @FrancescoSaro @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni Io sono fiduciosa nei nuovi partiti che… - conte_balabam : @stefano61t @itsmeback_ @Bas_contrario Pensa che selezione per il prossimo futuro.Tutti mariuoli disposti a tutto p… - marketingpmi : @elio_vito @MicheleSerra54 Sa chi altro fa tweet del genere su Figliuolo? I no vax. Sta prendendo una bella deriva… -