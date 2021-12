Un posto al sole, anticipazioni 15 dicembre: i dubbi di Clara (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il personaggio di Clara sarà al centro dell'episodio di Un posto al sole di oggi, mercoledì 15 dicembre, come segnalano le anticipazioni. La giovane, di recente, ha ricevuto una proposta inaspettata da parte di Patrizio che, stanco delle continue intromissioni di Alberto nella vita della sua compagna e delle discussioni accese con l'uomo, ha chiesto alla ragazza di andare a vivere con lui insieme al piccolo Federico. Clara, che attualmente vive alla Terrazza con i Poggi, ha preso tempo per poi mostrarsi favorevole alla possibilità di un trasferimento altrove con il giovane chef. Tuttavia, non mancheranno i contrasti e i malumori di fronte a questa decisione soprattutto da parte della famiglia Giordano, che non sarà per niente entusiasta dell'idea di Patrizio di lasciare Palazzo ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il personaggio disarà al centro dell'episodio di Unaldi oggi, mercoledì 15, come segnalano le. La giovane, di recente, ha ricevuto una proposta inaspettata da parte di Patrizio che, stanco delle continue intromissioni di Alberto nella vita della sua compagna e delle discussioni accese con l'uomo, ha chiesto alla ragazza di andare a vivere con lui insieme al piccolo Federico., che attualmente vive alla Terrazza con i Poggi, ha preso tempo per poi mostrarsi favorevole alla possibilità di un trasferimento altrove con il giovane chef. Tuttavia, non mancheranno i contrasti e i malumori di fronte a questa decisione soprattutto da parte della famiglia Giordano, che non sarà per niente entusiasta dell'idea di Patrizio di lasciare Palazzo ...

