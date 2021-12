Un italiano alla guida dei giovani imprenditori europei (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo Emma Marcegalia (1997/1999) e Luca Donelli (2016/2017),un italiano torna a guidare il vertice di YES for Europe che, fondata nel 1988, è la confederazione europea dei giovani imprenditori che riunisce quasi 100mila imprenditori under 45, aderenti alle associazioni dei Paesi Membri dell’Unione Europea. Gli under 40 di Confindustria tornano alla presidenza di ‘YES for Europe’ con Matteo Dell’Acqua, candidato italiano del Movimento dei giovani imprenditori. L’italiano non sarà da solo, nei prossimi 12 mesi lo affiancheranno lo spagnolo Lois Babarro Alén (CEAJE) e il tedesco Christoph Seydel (WJD), eletti vicepresidenti. “Vogliamo mantenere un dialogo costante con BusinessEurope e le altre associazioni di ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo Emma Marcegalia (1997/1999) e Luca Donelli (2016/2017),untorna are il vertice di YES for Europe che, fondata nel 1988, è la confederazione europea deiche riunisce quasi 100milaunder 45, aderenti alle associazioni dei Paesi Membri dell’Unione Europea. Gli under 40 di Confindustria tornanopresidenza di ‘YES for Europe’ con Matteo Dell’Acqua, candidatodel Movimento dei. L’non sarà da solo, nei prossimi 12 mesi lo affiancheranno lo spagnolo Lois Babarro Alén (CEAJE) e il tedesco Christoph Seydel (WJD), eletti vicepresidenti. “Vogliamo mantenere un dialogo costante con BusinessEurope e le altre associazioni di ...

