Umberto Vitiello eletto vice presidente nazionale del Gruppo Giovani dell’Ance

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 dicembre 2021), past president deldell’Associazione dei Costruttori di Napoli, è statodella compagine under 40 dell’AssociazioneCostruttori Edili (Ance). Laurea magistrale in Ingegneria strutturale e geotecnica all’Università di Napoli Federico II e vincitore del concorso di Dottorato in Ingegneria dei Materiali e delle Strutture,è abilitato alla professione di Ingegnere civile e ambientale. Costruttore di seconda generazione, lavora nell’azienda di famiglia Edildovi, impresa napoletana fondata quasi 40 anni fa, che opera soprattutto nel settore pubblico. Dal 2009 è iscritto alAcen e nel luglio 2017 è...