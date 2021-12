Ultimo in serie C, il Messina esonera il salernitano Eziolino Capuano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Termina con un esonero l’esperienza di Eziolino Capuano sulla panchina dell’ACR Messina. La neopromossa compagne peloritana è ultima nel girone C del campionato di serie C e ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico salernitano. La società comunica: “L’ACR Messina rende noto di aver sollevato Ezio Capuano dall’incarico di allenatore della prima squadra. La guida tecnica della prima squadra è affidata momentaneamente a Ezio Raciti, allenatore della Primavera. A Capuano e al suo staff i migliori auguri per le fortune professionali nel prosieguo della carriera”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Termina con un esonero l’esperienza disulla panchina dell’ACR. La neopromossa compagne peloritana è ultima nel girone C del campionato diC e ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico. La società comunica: “L’ACRrende noto di aver sollevato Eziodall’incarico di allenatore della prima squadra. La guida tecnica della prima squadra è affidata momentaneamente a Ezio Raciti, allenatore della Primavera. Ae al suo staff i migliori auguri per le fortune professionali nel prosieguo della carriera”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

