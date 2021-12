Ultime Notizie Serie A: Salernitana a rischio, Lotito striglia la Lazio. Le designazioni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 16.30 – Cessione Salernitana: nessuna trattativa in corso. Serie A a rischio – La Salernitana rischia l’esclusione dalla Serie A in caso di mancata cessione del club entro la fine del 2021. La notizia Ore 15.30 – Napoli, sospiro di sollievo per Zielinski: esami e allenamento in gruppo – Il Napoli ha fornito un aggiornamento medico sulle condizioni di Piotr Zielinski. La notizia Ore 15.00 – Rocchi annuncia: «Renderemo pubblici i dialoghi arbitro-VAR» – Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, ha parlato durante l’evento organizzato presso il centro VAR di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 16.30 – Cessione: nessuna trattativa in corso.A a– Larischia l’esclusione dallaA in caso di mancata cessione del club entro la fine del 2021. La notizia Ore 15.30 – Napoli, sospiro di sollievo per Zielinski: esami e allenamento in gruppo – Il Napoli ha fornito un aggiornamento medico sulle condizioni di Piotr Zielinski. La notizia Ore 15.00 – Rocchi annuncia: «Renderemo pubblici i dialoghi arbitro-VAR» – Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri diA eB, ha parlato durante l’evento organizzato presso il centro VAR di ...

Advertising

VesuvioLive : Morto dopo aver mangiato Sushi, i compagni ricordano Luca: “Amavi la vita. Ora sei dentro noi” - occhio_notizie : #Covid in #Irpinia, sono 51 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Il #bollettino dell'Asl di oggi,… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Sant'Agata, consegnati lavori su strade provinciali per oltre 2 milioni) è stato pubblicato su:… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina. Tribunale dà ragione a dipendente fragile: tornerà in smart working) è stato pubblicat… - tempostretto : Un nuovo articolo: (FOTONOTIZIA Reggio. Istituto Fermi, uno studente segnala: sommersi dai rifiuti) è stato pubblic… -