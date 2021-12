Ultime Notizie Roma del 15-12-2021 ore 20:10 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione di emergenza colori dell’arrivo dell’inverno della diffusione della variante omicron ci impongono la massima attenzione nella gestione della pandemia Premier Mario Draghi intervenendo oggi in aula alla camera in vista del consiglio Ue al via Da domani sono in aumento in tutta Europa ha aggiunto il Presidente del Consiglio nell’ultima settimana all’interno dell’Unione Europea ci sono registra media 57 casi al giorno ogni 100.000 abitanti in Italia l’incidenza è più basso a quasi la metà ma è comunque in crescita per contrastarli covid dobbiamo essere prudenti ma ci avviciniamo al Natale più preparati e più si ha sottolineato ancora a draghi all’indomani della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 mi preme la poi lanciato un nuovo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione di emergenza colori dell’arrivo dell’inverno della diffusione della variante omicron ci impongono la massima attenzione nella gestione della pandemia Premier Mario Draghi intervenendo oggi in aula alla camera in vista del consiglio Ue al via Da domani sono in aumento in tutta Europa ha aggiunto il Presidente del Consiglio nell’ultima settimana all’interno dell’Unione Europea ci sono registra media 57 casi al giorno ogni 100.000 abitanti in Italia l’incidenza è più basso a quasi la metà ma è comunque in crescita per contrastarli covid dobbiamo essere prudenti ma ci avviciniamo al Natale più preparati e più si ha sottolineato ancora a draghi all’indomani della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 mi preme la poi lanciato un nuovo ...

