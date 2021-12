Ulivieri: “Espulsioni di Spalletti? Ecco cosa era capitato a me!” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ulivieri: “Espulsioni di Spalletti? A me è capitato di ricevere anche 9 giornate di squalifica! Infortuni? Il Napoli è forte” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente AIAC. Queste le sue parole sull’espulsione di Spalletti, su Milan – Napoli ed altro: SU MILAN – NAPOLI “Interessante che non ci sia già una squadra che abbia vinto lo Scudetto, c’è da auspicarsi che il campionato continui così fino alla fine. -afferma Ulivieri – Milan-Napoli? Certamente la squadra di Spalletti è stata in difficoltà e si è visto essere legata a infortuni. Qualcuno rientra ma l’asse portante di questa squadra ancora non c’è. PER Ulivieri IL NAPOLI E’ UNA SQUADRA FORTE Non sarà il Napoli delle ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 15 dicembre 2021): “di? A me èdi ricevere anche 9 giornate di squalifica! Infortuni? Il Napoli è forte” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo, presidente AIAC. Queste le sue parole sull’espulsione di, su Milan – Napoli ed altro: SU MILAN – NAPOLI “Interessante che non ci sia già una squadra che abbia vinto lo Scudetto, c’è da auspicarsi che il campionato continui così fino alla fine. -afferma– Milan-Napoli? Certamente la squadra diè stata in difficoltà e si è visto essere legata a infortuni. Qualcuno rientra ma l’asse portante di questa squadra ancora non c’è. PERIL NAPOLI E’ UNA SQUADRA FORTE Non sarà il Napoli delle ...

Advertising

Enzovit : Ulivieri: 'Espulsioni di Spalletti? Ecco cosea era capitato a me!'' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AIAC - Ulivieri: 'Espulsioni di Spalletti? A me è capitato di ricevere anche 9 giornate di squalifica! Infortuni? Il Na… - susydigennaro : RT @napolimagazine: AIAC - Ulivieri: 'Espulsioni di Spalletti? A me è capitato di ricevere anche 9 giornate di squalifica! Infortuni? Il Na… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AIAC - Ulivieri: 'Espulsioni di Spalletti? A me è capitato di ricevere anche 9 giornate di squalifica! Infortuni? Il Na… - napolimagazine : AIAC - Ulivieri: 'Espulsioni di Spalletti? A me è capitato di ricevere anche 9 giornate di squalifica! Infortuni? I… -