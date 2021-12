UEFA | intesa raggiunta con il CONMEBOL | Italia-Argentina la “Finalissima” di Londra

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il protocollo d'firmato fino al 2028 ha messo in programma la sfida tra le due vincitrici delle competizioni continentali per l'1 giugno 2022

L'annuncio è arrivato in un comunicato congiunto di UEFA e CONMEBOL che hanno annunciato la firma di un protocollo d'intesa che durerà fino al 30 giugno 2028, dando seguito al precedente protocollo de ...L'Uefa e il suo equivalente sudamericano, la Conmebol «hanno firmato oggi un Protocollo d'Intesa fino al 30 giugno 2028, che contiene anche disposizioni specifiche ...