UeD | Andrea Nicole delude Maria De Filippi Ma mai come Ciprian | ‘distrutto’

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) A Uomini e Donne è stata la puntata della scelta di. Ha deciso di lasciare il dating show diDecon, il ragazzo che maggiormente l’ha colpita sin dall’inizio della sua avventura in studio. La scelta è stata preceduta dalla notte trascorsa insieme dai due a casa di lei senza che la redazione del programma sia stata avvisata. Particolare di non poco conto che ha fatto andare su tutte le furie i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Scendendo nel dettagliosono arrivati insieme in studio e tutti sono rimasti a bocca aperta tranneDeche già era a conoscenza di quanto successo. Hanno raccontato di aver trascorso la notte insieme e hanno ...

Su questo punto, Ciprian ha spiegato di essersi recato nell'alloggio diNicole durante una precedente esterna. In questa circostanza, ha tolto per un secondo la benda dagli occhi e ha visto ...Quando ha scoperto di essere positiva al virus, si era già messa 'il cuore in pace' sul fatto che avrebbe dovuto partorire da sola e che avrebbe visto il compagnosolo una volta tornata a casa ...Gianni e Tina hanno esagerato? Mentre il pubblico commenta, la coppia ha la sua uscita bomba e viene tirata in ballo anche Roberta Giusti ...Bufera in studio a Uomini e donne , il dating show di Maria De Filippi in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14,45.