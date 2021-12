Advertising

fisco24_info : Ue, nessuna notifica ricevuta da Italia su restrizioni: 'I Paesi membri sono obbligati ad informare la Commissione' - ItaliaOggi : Ue, a oggi nessuna notifica dall'Italia sulle restrizioni ai viaggiatori. Draghi difende Speranza… - lifestyleblogit : Covid Italia, Ue: 'Nessuna notifica su tamponi obbligatori per viaggi' - - carlasignorile : Aumenta la confusione sulle nuove regole per i #viaggi. Ue: nessuna notifica ricevuta da #Italia su restrizioni ai… - remop47 : Ue, nessuna notifica ricevuta da Italia su restrizioni - Europa - -

Ultime Notizie dalla rete : nessuna notifica

Agenzia ANSA

"Non abbiamo ricevutodall'Italia" sull'ordinanza sul tampone obbligatorio per l'ingresso nel Paese. "I Paesi membri sono obbligati ad informare" la Commissione su eventuali restrizioni ai viaggi. Lo ...E Bruxelles interviene sulle restrizioni ai viaggi : 'Dall'Italia. Le misure siano proporzionali e giustificate' ===> La replica del premier "Siamo contenti di come è andato quest'...La commissione europea: restrizioni ulteriori per i possessori di certificato - ha proseguito - sono possibili solo se necessario e proporzionale per salvaguardare la salute pubblica. Il premier itali ...“Non abbiamo ricevuto alcuna notifica sui test obbligatori per i viaggiatori” diretti in Italia provenienti da altri Paesi Ue, inclusi i vaccinati contro la Covid-19, misura annunciata ieri sera con u ...