Ue: Italia non ha notificato obbligo test Covid per viaggiatori (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il decreto Italiano di ieri che impone un test obbligatorio attestante la negatività al Covid-19 per tutti i viaggiatori in arrivo dagli altri paesi Ue non è stato notificato alla Commissione europea e agli altri paesi Ue, nonostante l'obbligo di farlo previsto dal regolamento Ue sul Certificato Covid digitale, il "green pass". Lo ha detto oggi a Bruxelles un portavoce della Commissione, rispondendo a un giornalista Italiano durante il briefing quotidiano per la stampa."Non abbiamo ricevuto alcuna notifica dall'Italia - ha detto il portavoce, Christian Wigand - riguardo all'obbligo di test per i viaggiatori dall'Ue a partire dal 15 dicembre. Ricordo - ha continuato ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il decretono di ieri che impone unobbligatorio atante la negatività al-19 per tutti iin arrivo dagli altri paesi Ue non è statoalla Commissione europea e agli altri paesi Ue, nonostante l'di farlo previsto dal regolamento Ue sul Certificatodigitale, il "green pass". Lo ha detto oggi a Bruxelles un portavoce della Commissione, rispondendo a un giornalistano durante il briefing quotidiano per la stampa."Non abbiamo ricevuto alcuna notifica dall'- ha detto il portavoce, Christian Wigand - riguardo all'diper idall'Ue a partire dal 15 dicembre. Ricordo - ha continuato ...

