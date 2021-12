Ue: Boccia, 'Italia punto fermo strategia collettiva comune' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Questo consiglio europeo si aprirà ancora con l'emergenza Covid e l'Italia potrà essere ancora una volta un punto fermo di una strategia collettiva comune". Lo ha detto nell'Aula della Camera il deputato dem Francesco Boccia, intervenendo dopo l'intervento del Presidente del Consiglio Draghi in vista del Consiglio europeo di dicembre. "Ma l'economia prenderà inevitabilmente uno spazio importante. Sui prezzi dell'energia le chiediamo di continuare sulla strada tracciata tra misure immediate a protezione dei consumatori e delle imprese che ha portato l'Italia a stanziare oltre 4 mld dal giugno scorso a oggi in legge di bilancio e di insistere nelle azioni di medio termine in grado di rendere l'Ue meno dipendente da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Questo consiglio europeo si aprirà ancora con l'emergenza Covid e l'potrà essere ancora una volta undi una". Lo ha detto nell'Aula della Camera il deputato dem Francesco, intervenendo dopo l'intervento del Presidente del Consiglio Draghi in vista del Consiglio europeo di dicembre. "Ma l'economia prenderà inevitabilmente uno spazio importante. Sui prezzi dell'energia le chiediamo di continuare sulla strada tracciata tra misure immediate a protezione dei consumatori e delle imprese che ha portato l'a stanziare oltre 4 mld dal giugno scorso a oggi in legge di bilancio e di insistere nelle azioni di medio termine in grado di rendere l'Ue meno dipendente da ...

'Paradossale dopo 2 anni'. FDI boccia il prolungamento dello stato d'emergenza Però ricordiamoci che l'UE fin dall'inizio ci ha detto che il Green pass non doveva essere uno strumento di discriminazione e invece in Italia è diventato questo".

Ue: Boccia, 'Italia punto fermo strategia collettiva comune'
Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Questo consiglio europeo si aprirà ancora con l'emergenza Covid e l'Italia potrà essere ancora una volta un punto fermo di una strategia collettiva comune". Lo ha detto ne ...

